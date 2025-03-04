Экс-главу рязанского минстроя Василевского оставили под стражей на три месяца

Несмотря на доводы адвоката и заявления отца Александра Василевского, суд поддержал требование прокурора и оставил обвиняемого в СИЗО до 10 июня 2025 года.

Экс-главу рязанского минстроя Дмитрия Василевского оставили под стражей на три месяца. Об этом пишет издание «Рязанские новости».

Заседание состоялось во вторник, 4 марта, в Советском районном суде Рязани.

Сторона защиты передала загранпаспорт, указав на возможность обвиняемого скрыться при применении домашнего ареста. Предложение о смягчении меры наказания было отклонено и вынесено на отдельное рассмотрение.

Несмотря на доводы адвоката и заявления отца Александра Василевского, суд поддержал требование прокурора и оставил обвиняемого в СИЗО до 10 июня 2025 года.

Напомним, экс-главу рязанского минстроя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, организованном группой лиц, повлекшем лишение права на жилое помещение.