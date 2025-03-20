Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
Сбт, 22
Вск, 23
ЦБ USD 84.4 1.55 21/03
ЦБ EUR 92.46 1.63 21/03
Нал. USD 88.25 / 86.91 21/03 11:55
Нал. EUR 96.00 / 96.40 21/03 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
13 598
Как студенту много заработать? Устроиться в ГК «Зеленый сад»
Строительная компания «Зеленый сад» создала все условия...
14 марта 14:22
13 530
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
25 885
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
Накануне 8 марта мы побеседовали с женщиной непростой,...
7 марта 12:57
25 064
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Школа Рязани № 33 отсудила у подрядчика 300 тысяч рублей за обрушившийся потолок
В сентябре 2023 года в учебном кабинете обрушилось потолочное покрытие. Школьники при этом в помещении не находились и не пострадали. Согласно решению суда, «Центрстрой» также должен выплатить госпошлину в размере 8 тысяч 862 рублей в доход федерального бюджета. Решение может быть обжаловано в течение месяца. Школа № 33 в 2023 году обратилась в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о взыскании с подрядчика 2 миллионов рублей за невыполненные работы по контракту.

Рязанская школа № 33 отсудила у подрядчика ООО «Центрстрой» 293 тысячи 124 рубля. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

В сентябре 2023 года в учебном кабинете обрушилось потолочное покрытие. Школьники при этом в помещении не находились и не пострадали.

Согласно решению суда, «Центрстрой» также должен выплатить госпошлину в размере 8 тысяч 862 рублей в доход федерального бюджета.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Школа № 33 в 2023 году обратилась в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о взыскании с подрядчика 2 миллионов рублей за невыполненные работы по контракту.

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения и благоустройство территории проводили в 2022 году.

Рязанская мэрия и администрация школы обнаружили недостатки в работе подрядчика и направили жалобы в организацию. Компания обещала завершить устройство потолков, установку дверей и проверку радиаторов. Подрядчик не закончил работы в срок.