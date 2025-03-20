Школа Рязани № 33 отсудила у подрядчика 300 тысяч рублей за обрушившийся потолок

В сентябре 2023 года в учебном кабинете обрушилось потолочное покрытие. Школьники при этом в помещении не находились и не пострадали. Согласно решению суда, «Центрстрой» также должен выплатить госпошлину в размере 8 тысяч 862 рублей в доход федерального бюджета. Решение может быть обжаловано в течение месяца. Школа № 33 в 2023 году обратилась в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о взыскании с подрядчика 2 миллионов рублей за невыполненные работы по контракту.

Рязанская школа № 33 отсудила у подрядчика ООО «Центрстрой» 293 тысячи 124 рубля. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

В сентябре 2023 года в учебном кабинете обрушилось потолочное покрытие. Школьники при этом в помещении не находились и не пострадали.

Согласно решению суда, «Центрстрой» также должен выплатить госпошлину в размере 8 тысяч 862 рублей в доход федерального бюджета.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Школа № 33 в 2023 году обратилась в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о взыскании с подрядчика 2 миллионов рублей за невыполненные работы по контракту.

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения и благоустройство территории проводили в 2022 году.

Рязанская мэрия и администрация школы обнаружили недостатки в работе подрядчика и направили жалобы в организацию. Компания обещала завершить устройство потолков, установку дверей и проверку радиаторов. Подрядчик не закончил работы в срок.