Депутат рязанской облдумы Игорь Мурог осмотрел ремонт школы № 33

Вместе с ремонтом помещения подрядчик благоустроит территорию вокруг школы.

Депутат рязанской облдумы Игорь Мурог осмотрел ремонт школы № 33. Об этом сообщили в пресс-службе рязанской облдумы.

В здании школы № 33 проводят капитальный ремонт. Игорь Мурог сообщил, что в настоящее время в помещении проводят чистовую отделку — стены окрашены на 80 процентов, почти все окна вставлены. На третьем этаже школы рабочие укладывают линолеум, а также устанавливают батареи во всем здании.

Вместе с ремонтом помещения подрядчик благоустроит территорию вокруг школы.

По словам Мурога, работы выполняют в соответствии с нормами, но с незначительным отставанием графика.

«Взял на контроль этот вопрос. Необходимо, чтобы до 1 сентября ремонт был завершен и дети пошли в обновленную школу», — заявил Игорь Мурог.

Всего в 2022 году в рамках госпрограммы «Развитие образования» в Рязанской области капитально отремонтируют 19 школ. Врио губернатора Павел Малков обратил внимание на необходимость многоуровневого контроля за качеством проводимых работ и расходованием выделяемых на эти цели беспрецедентных средств.

Ранее сообщалось, что глава Рязанской областной думы Аркадий Фомин поучаствовал в благотворительной акции «Собери ребенка в школу». В рамках проекта планируют собрать школьные принадлежности, продукцию для творчества и уроков труда к предстоящему учебному году. Их направят учащимся из Донбасса и освобожденных территорий Украины.