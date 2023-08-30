Мэрия Рязани готовит заявление в суд на подрядчика, выполнявшего капремонт школы № 33

Власти Рязани и администрация школы № 33 готовят иск на ООО «Центрстрой», которое в 2022 году капитально ремонтировало учебное учреждение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 15 мая по 28 августа 2023 года администрация отправила на электронную почту подрядчика три письма с жалобами по поводу ремонта, однако ответа на поступило.

В ходе телефонных разговоров директор компании пообещал исправить недостатки до 31 июля 2023 года, но этого сделано не было.

После этого руководство школы направило еще два письма уже в офис организации. В ответ на них представители фирмы заявили, что устройство потолков будет выполнено до 10 августа 2023 года, а двери установят до 25 августа того же года. Заключение по испытаниям радиаторов на теплоотдачу обещали получить до 27 августа.

К обозначенным датам ничего сделано не было, фирма заявила о новых сроках — работы пообещали выполнить до 1 сентября. По состоянию на 30 августа подрядчик ведет монтаж потолков в кабинете директора, а также в медицинском и процедурном. Уже закуплена дверь в кабинет бухгалтерии. До 15 сентября обещают установить противопожарные двери запасных выходов (задержка связана якобы с отсутствием комплектующих). Также, по устным заявлениям подрядчика, ответ экспертов по факту несоответствия радиаторов отопления получат в ближайшее время.

В связи с постоянным срывом сроков, администрация школы и мэрия будут требовать о принуждении исполнения выявленных нарушений. Подрядчик не выполнил работы на сумму 2 млн 137 тысяч рублей.

Отмечается, что ООО «Центрстрой» также сорвал сроки сдачи школы в Тюшево Рязанского района. С 1 сентября до окончания реконструкции дети будут учиться в рязанской школе № 30 города. Сейчас контракт с подрядчиком расторгнут в одностороннем порядке, на объекте работает другая фирма. Кроме этого, «Центрстрой» превратил ЖК «Есенин» в долгострой, затянув срок сдачи объекта на два года.