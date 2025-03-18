Прокуратура рассказала о ДТП с маршруткой на трассе М-5 в Рязанской области

По предварительным данным надзорного органа, во вторник, 18 марта, столкнулись маршрутка Рыбное — Рязань и грузовик. В результате ДТП есть пострадавшие. Из госпитализировали. По поручению прокурора области Дмитрия Коданева прокуратурой Рыбновского района Рязанской области организована проверка. На место происшествия выезжал прокурор Рыбновского района Иван Цунаев.