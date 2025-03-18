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Прокуратура рассказала о ДТП с маршруткой на трассе М-5 в Рязанской области
По предварительным данным надзорного органа, во вторник, 18 марта, столкнулись маршрутка Рыбное — Рязань и грузовик. В результате ДТП есть пострадавшие. Из госпитализировали. По поручению прокурора области Дмитрия Коданева прокуратурой Рыбновского района Рязанской области организована проверка. На место происшествия выезжал прокурор Рыбновского района Иван Цунаев.

Появились подробности ДТП с маршруткой на трассе М-5 в Рыбновском районе. Их привела пресс-служба региональной прокуратуры в соцсетях.

По предварительным данным надзорного органа, во вторник, 18 марта, столкнулись маршрутка Рыбное — Рязань и грузовик.

В результате ДТП есть пострадавшие. Их госпитализировали.

По поручению прокурора области Дмитрия Коданева прокуратурой Рыбновского района организована проверка. На место происшествия выезжал прокурор Иван Цунаев.

Ранее очевидцы сообщали о ДТП.

Позже стало известно, сколько человек пострадали в аварии. Затем выяснилось, что двое пассажиров маршрутки «Рыбное-Рязань» скончались по дороге в больницу.

Фото: прокуратура Рязанской области, видео: Telegram-канал «M5 Ural Team»