На трассе М-5 в Рязанской области произошло ДТП с маршруткой

ДТП произошло с участием маршрутки № 241 Рязань — Рыбное. По словам очевидцев, в транспортном средстве находились пассажиры, среди них есть пострадавшие. На месте происшествия работала полиция. Официальная информация уточняется.

На трассе М-5 в Рыбновском районе произошло ДТП с маршруткой. Об этом во вторник, 18 марта, сообщили в соцсетях.

Предположительно, как заявили в публикации, ДТП произошло с участием маршрутки № 241 Рязань — Рыбное.

По словам очевидцев, в транспортном средстве находились пассажиры, среди них есть пострадавшие.

На месте происшествия работала полиция.

Других подробностей нет. Официальная информация уточняется.

Позже стало известно, сколько человек пострадали в аварии. Кроме того, прокуратура рассказала подробности случившегося.

Затем выяснилось, что двое пассажиров маршрутки «Рыбное-Рязань» скончались по дороге в больницу.