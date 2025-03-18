Двое пассажиров маршрутки «Рыбное-Рязань» скончались по дороге в больницу
ДТП произошло 18 марта, примерно в 19:35, в Рыбновском районе на 170-м километре автодороги М-5 «Урал». Столкнулись маршрутка и грузовик «МАЗ».По уточненной информации, в результате ДТП на автодороге М-5 «Урал» два пассажира маршрутки скончались по пути в медучреждение.
Двое пассажиров маршрутки «Рыбное-Рязань» скончались по дороге в больницу. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях.
ДТП произошло 18 марта, примерно в 19:35, в Рыбновском районе на 170-м километре автодороги М-5 «Урал». Столкнулись маршрутка и грузовик «МАЗ».
По уточненной информации, в результате ДТП на автодороге М-5 «Урал» двое пассажиров маршрутки скончались по пути в медучреждение.
Напомним, ДТП произошло вечером во вторник, 18 марта. Сообщалось, что пострадали пять пассажиров. Прокуратура организовала проверку.