Двое пассажиров маршрутки «Рыбное-Рязань» скончались по дороге в больницу

ДТП произошло 18 марта, примерно в 19:35, в Рыбновском районе на 170-м километре автодороги М-5 «Урал». Столкнулись маршрутка и грузовик «МАЗ».По уточненной информации, в результате ДТП на автодороге М-5 «Урал» два пассажира маршрутки скончались по пути в медучреждение.