Названо число пострадавших в ДТП с маршруткой на рязанской трассе М-5

ДТП произошло 18 марта, примерно в 19:35, в Рыбновском районе на 170-м километре автодороги М-5 «Урал».По предварительной информации ведомства, столкнулись маршрутка и грузовик «МАЗ».В результате происшествия 5 пассажиров маршрутного автобуса получили травмы различной степени тяжести. Водители не пострадали. Несовершеннолетних среди пострадавших не зарегистрировано. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Названо число пострадавших в ДТП с маршруткой на рязанской трассе М-5. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях.

ДТП произошло 18 марта, примерно в 19:35, в Рыбновском районе на 170-м километре автодороги М-5 «Урал».

По предварительной информации ведомства, столкнулись маршрутка и грузовик «МАЗ».

В результате происшествия 5 пассажиров маршрутного автобуса получили травмы различной степени тяжести. Водители не пострадали. Несовершеннолетних среди пострадавших не зарегистрировано.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, очевидцы сообщали о ДТП на трассе М-5. Появилось видео с места происшествия. Прокуратура начала проверку.

Затем выяснилось, что двое пассажиров маршрутки «Рыбное-Рязань» скончались по дороге в больницу.