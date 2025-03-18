Названо число пострадавших в ДТП с маршруткой на рязанской трассе М-5. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях.
ДТП произошло 18 марта, примерно в 19:35, в Рыбновском районе на 170-м километре автодороги М-5 «Урал».
По предварительной информации ведомства, столкнулись маршрутка и грузовик «МАЗ».
В результате происшествия 5 пассажиров маршрутного автобуса получили травмы различной степени тяжести. Водители не пострадали. Несовершеннолетних среди пострадавших не зарегистрировано.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, очевидцы сообщали о ДТП на трассе М-5. Появилось видео с места происшествия. Прокуратура начала проверку.
Затем выяснилось, что двое пассажиров маршрутки «Рыбное-Рязань» скончались по дороге в больницу.