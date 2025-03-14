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Рязанский оперштаб выпустил заявление после гибели троих человек на воде
Напомним, 14 марта на рязанских водоемах произошло четыре происшествия.

Рязанский оперштаб выпустил заявление после гибели троих человек на воде. Сообщение появилось в Telegram-канале регионального ведомства.

Напомним, 14 марта на рязанских водоемах произошло четыре происшествия: в Клепиковском районе спасатели вытащили провалившегося под лед рыбака, в Шацком и Путятинском районах, а также в Сасовском округе из воды достали утопленников.

«Весенний лед крайне опасен и не может выдержать вес человека. Только за эти сутки погибли трое. Впереди выходные. Просим быть крайне осторожными и не выходить на лед на водоемах! Ни одна рыба не стоит человеческий жизни», — заявили в оперштабе.