В Рязанской области из воды достали еще одного утопленника

Трагедия произошла вблизи населенного пункта Песочня Путятинского района. Спасатели достали из пруда тело мужчины 1981 года рождения.

В Рязанской области из воды достали еще одного утопленника. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Трагедия произошла вблизи населенного пункта Песочня Путятинского района. Спасатели достали из пруда тело мужчины 1981 года рождения.

В МЧС отметили, что это третье происшествие за день.

Ранее в Клепиковском районе спасли тонувшего рыбака. В Шацком районе из пруда достали труп.