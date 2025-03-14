В Рязанской области из воды достали еще одного утопленника
Трагедия произошла вблизи населенного пункта Песочня Путятинского района. Спасатели достали из пруда тело мужчины 1981 года рождения.
В Рязанской области из воды достали еще одного утопленника. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Трагедия произошла вблизи населенного пункта Песочня Путятинского района. Спасатели достали из пруда тело мужчины 1981 года рождения.
В МЧС отметили, что это третье происшествие за день.
Ранее в Клепиковском районе спасли тонувшего рыбака. В Шацком районе из пруда достали труп.