В Сасовском округе из воды достали третьего за день утопленника

Происшествие случилось 14 марта вблизи населенного пункта Кошибеево Сасовского муниципального округа. В 17:45 из озера Долгое достали тело мужчины 1953 года рождения.

В Сасовском округе из воды достали третьего за день утопленника. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Происшествие случилось 14 марта вблизи населенного пункта Кошибеево Сасовского муниципального округа. В 17:45 из озера Долгое достали тело мужчины 1953 года рождения.

Ранее утопленников извлекли из воды в Шацком и Путятинском районах. В Клепиковском районе провалившегося под лед мужчину удалось спасти.