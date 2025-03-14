В Сасовском округе из воды достали третьего за день утопленника
Происшествие случилось 14 марта вблизи населенного пункта Кошибеево Сасовского муниципального округа. В 17:45 из озера Долгое достали тело мужчины 1953 года рождения.
В Сасовском округе из воды достали третьего за день утопленника. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Происшествие случилось 14 марта вблизи населенного пункта Кошибеево Сасовского муниципального округа. В 17:45 из озера Долгое достали тело мужчины 1953 года рождения.
Ранее утопленников извлекли из воды в Шацком и Путятинском районах. В Клепиковском районе провалившегося под лед мужчину удалось спасти.