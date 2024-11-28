В Рязани остановку «Памятник Павлову» могут не вернуть на прежнее место
Отмечается, что благоустройство Нижнего городского парка еще не завершено.
В Рязани остановку «Памятник Павлову» могут не вернуть на прежнее место. Об этом сообщили в мэрии редакции РЗН.Инфо.
Отмечается, что благоустройство Нижнего городского парка еще не завершено.
Объявлен тендер на продолжение реконструкции.
Затем проведут обустройство пешеходного перехода от входной группы парка до входа в Верхний городскойпарк.
Вопрос возвращения остановочного пункта «Памятник Павлову» рассмотрят только после выполнения вышеуказанных работ.