В Рязани остановку «Памятник Павлову» могут не вернуть на прежнее место

Отмечается, что благоустройство Нижнего городского парка еще не завершено.

В Рязани остановку «Памятник Павлову» могут не вернуть на прежнее место. Об этом сообщили в мэрии редакции РЗН.Инфо.

Отмечается, что благоустройство Нижнего городского парка еще не завершено.

Объявлен тендер на продолжение реконструкции.

Затем проведут обустройство пешеходного перехода от входной группы парка до входа в Верхний городскойпарк.

Вопрос возвращения остановочного пункта «Памятник Павлову» рассмотрят только после выполнения вышеуказанных работ.