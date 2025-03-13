Выпавшему из окна в Рязани школьнику окажут психологическую помощь

Мальчик находится в больнице, где ему окажут психологическую поддержку.

Выпавшему из окна в Рязани школьнику окажут психологическую помощь. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Она отметила, что ситуацию держит на контроле. Мальчик находится в больнице, где ему окажут психологическую поддержку.

Евдокимова призвала родителей следить за психоэмоциональным состоянием своих детей.

Напомним, 12 марта пятиклассник выпал из окна школы № 1. Прокуратура и СК организовали проверку. Школу также проверит региональный минобр.