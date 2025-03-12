Прокуратура организовала проверку после инцидента в рязанской школе № 1

Напомним, в школе № 1 школьник выпал с третьего этажа во время занятий. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

Прокуратура организовала проверку после инцидента в рязанской школе № 1. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Проверку организовали по поручению прокурора области Дмитрия Коданева. В ходе нее будет дана оценка исполнению законодательства об обеспечении безопасного пребывания учащихся в образовательной организации, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также установлены причины и условия произошедшего.

Также проверку организовали в региональном СК.

Напомним, в школе № 1 школьник выпал с третьего этажа во время занятий.

Он госпитализирован в медицинское учреждение.