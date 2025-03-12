В рязанском минобре прокомментировали инцидент с падением школьника из окна

Организована служебная проверка с участием управления надзора и контроля министерства образования Рязанской области.

В региональном минобре прокомментировали инцидент с падением ученика из окна школы № 1 в Рязани. Соответствующая информация опубликована в соцсетях ведомства.

В публикации сказано, что после случившегося организована служебная проверка с участием управления надзора и контроля министерства образования Рязанской области.

«Проводится расследование обстоятельств и причин случившегося», — заключили в посте.

Напомним, инцидент произошел в школе № 1 во время занятий. Прокуратура и следком начали проверки.

Ребенка госпитализировали. Рязанский минздрав рассказал о состоянии выпавшего из окна школьника.

Позже появились подробности происшествия.