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В Рязани открыли Дворец культуры и искусства
Во Дворце культуры начали работать творческие лаборатории и спортивный зал. Теперь рязанцы могут посещать мастер-классы по театральному искусству, художественному мастерству, танцам и вокалу.

В Рязанском областном Дворце культуры и искусства состоялось торжественное открытие. На мероприятии в среду, 12 марта, побывала корреспондент РЗН. инфо.

Во Дворце культуры начали работать творческие лаборатории и спортивный зал. Теперь рязанцы могут посещать мастер-классы по театральному искусству, художественному мастерству, танцам и вокалу.

Руководители кружков отметили, что желающих поучаствовать в занятиях культурного центра становится много, людей заинтересовала возможность обучаться в творческих лабораториях.

«Новое пространство для семей с детьми, для активного долголетия открыло свои двери для рязанцев. Жители всего региона могут использовать помещение с уникальными творческими студиями разных направлений, которые дали старт развитию семейного творчества», — зампред правительства Наталья Суворова.

Она отметила, что изменилась концепция ДК, учреждение стало «именно семейным пространством». По словам Суворовой, на территории дворца обустроят семейную аллею и парк.

Торжественные мероприятия завершились концертом, который состоялся в новом зале, вмещающим 370 человек. В программу включили выступления эстрадно-духового оркестра Дворца, хор мальчиков «Славия» из «Гелиоса», вокальные ансамбль «Эстетика» и сольные представления.

Напомним, в марте 2023 года на сайте госзакупок опубликовали тендеры на ремонт дворца культуры, общая сумма которых превысила 420 миллионов рублей.

Позже на оборудование концертного рязанского ДК выделили 82,6 миллиона.