На оборудование концертного зала рязанского дворца культуры и искусств выделили 82,6 миллиона рублей

Соответствующий тендер разместили на сайте госзакупок.

На оборудование концертного зала ГАУК «Рязанский Дворец культуры и искусства» — бывшего ДК «Птицеводов» выделили 82 миллиона 610 тысяч 212 рублей. Соответствующий тендер разместили на сайте госзакупок.

Дворец культуры и искусства находится на улице Фабричной, дом № 12. Как указано в документах, подрядчик подготовит техническую документацию, демонтирует софитные фермы, кулисы, экран, рамы с ограждением, блоки подъема механики.

Во время работ монтируют механику сцены, световое и звуковое оборудование, экран и раму для него, средства управления и распределения информации комплекса. Помимо этого, подрядчик заменит видеопроцессор, прожекторы, микрофоны и стойки для них.

Поставить и установить оборудование должны в течение 70 дней с момента заключения договора.

Напомним, в ноябре 2023 года директора рязанского дворца культуры и искусства освободили от должности. Почти месяц экс-директор областного Дворца культуры Птицеводов Николай Панин пытался разобраться с причинами своего увольнения.