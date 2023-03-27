В Рязани ищут подрядчика для контроля ремонта бывшего ДК «Птицеводов» за 8 млн рублей

В Рязани ищут подрядчика для контроля ремонта бывшего ДК «Птицеводов» за 8 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Рязанский дворец культуры и искусства выделил 8 млн 7 тысяч 876 рублей. Подрядчик проверит качество стройматериалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых на объект, осуществит контроль за проведением работ на объекте до конца строительства, за соблюдением правил складирования и хранения продукции, еженедельно будет предоставлять информацию о ходе выполненных работ, а также проконтролирует наличие и правильность ведения исполнительной документации. Помимо этого, он по итогу предоставит отчет о проделанной работе.

Напомним, здание бывшего ДК «Птицеводов» отремонтируют к концу 2024 года.