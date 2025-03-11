Названо число сбитых над Рязанской областью беспилотников

БПЛА перехватили средства ПВО.

Над Рязанской областью сбили 22 украинских БПЛА. Об этом 11 марта сообщило Минобороны в соцсетях.

Всего за ночь над российскими регионами средства ПВО перехватили 337 украинских БПЛА.

91 дрон уничтожили над Московской областью, 126 — над Курской областью, 38 — над Брянской областью, 25 — над Белгородской областью, 10 — над Калужской областью, восемь — над Липецкой областью, восемь — над Орловской областью, шесть — над Воронежской областью, три — над Нижегородской областью.

Ранее стало известно, что из-за атаки беспилотников в Подмосковье один человек погиб, еще трое пострадали.