Из-за атаки БПЛА в Подмосковье один человек погиб, еще трое пострадали

Массовая атака БПЛА на Москву и Московскую область началась в четыре часа утра.

Из-за атаки БПЛА в Подмосковье один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом во вторник, 11 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в соцсетях.

По его словам, массовая атака БПЛА на Москву и Московскую область началась в четыре часа утра.

На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям).

Ранее говорилось, что в результате падения обломков БПЛА в Раменском повреждены минимум семь квартир, из них эвакуированы 12 человек.

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьева