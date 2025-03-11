Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область
«Пострадавших и материального ущерба нет. На местах падения обломков работают оперативные службы. Благодарю подразделения ПВО и РЭБ за чёткую, слаженную работу», — написал он.
Губернатор региона Павел Малков отреагировал на атаку украинских БПЛА на Рязанскую область. Комментарий он опубликовал в соцсетях.
За прошедшую ночь силами ПВО Минобороны уничтожено 22 беспилотника над Рязанской областью.
«Пострадавших и материального ущерба нет. На местах падения обломков работают оперативные службы. Благодарю подразделения ПВО и РЭБ за четкую, слаженную работу», — написал он.
Напомним, всего над российскими регионами сбили 337 беспилотников.