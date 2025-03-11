Baza: в Подмосковье бывший военный сбил беспилотник из ружья

Мужчина рассказал каналу, что он находился в деревне Дулебино Московской области, когда услышал шум моторов. Он вышел на улицу и увидел несколько БПЛА, летящих в сторону населенного пункта Озеры, где живет его семья.

В Подмосковье 52-летний бывший военный сбил беспилотник из ружья. Об этом во вторник, 11 марта, сообщила «База».

Мужчина рассказал каналу, что он находился в деревне Дулебино Московской области, когда услышал шум моторов. Он вышел на улицу и увидел несколько БПЛА, летящих в сторону населенного пункта Озеры, где живет его семья.

Тогда бывший военный взял ружье, зарядил картечью [артиллерийский снаряд, начиненный круглыми пулями для массового поражения противника на близком расстоянии. — прим.ред.] и открыл огонь по беспилотникам.

Как заявил мужчина «Базе», попасть в дрон удалось со второго выстрела, после чего тот рухнул в поле.

Отмечается, что на данный момент мужчину опрашивают сотрудники полиции.

Напомним, над российскими регионами за ночь сбили 337 украинских БПЛА. Над Рязанской областью уничтожили 22 дрона.

Губернатор региона Павел Малков прокомментировал атаку.