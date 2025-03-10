В рязанском Лесопарке установят километровую гирлянду

На территории Лесопарка установят новые лавочки, урны и овальные скамейки «Гальки». Также подрядчик должен повесить гирлянду, длина которой составит 1200 метров.

На благоустройство Лесопарка в Рязани выделили еще 17 миллионов 717 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, на территории Лесопарка установят новые лавочки, урны и овальные скамейки «Гальки». Также подрядчик должен повесить гирлянду, длина которой составит 1200 метров.

Работы по благоустройству выполнят до 15 августа 2025 года.

Заказчиком выступило управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства горадминистрации.

Напомним, в 2024 году жители Советского районы проголосовали за благоустройство Лесопарка. Ранее сообщалось, что для посетителей зоны отдыха на месте гаражей появятся новая экопарковка и пешеходная тропа.