В Рязани выбрали пространства для благоустройства в 2025 году

Реконструкция пройдет в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Рязани выбрали пространства для благоустройства в 2025 году. Об этом в четверг, 16 мая, сообщил мэр Виталий Артемов на своей странице ВКонтакте.

Реконструкция пройдет в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Железнодорожном районе рязанцы утвердили площадь Победы, в Московском — Парк Морской славы, в Октябрьском районе проголосовали за продолжение благоустройства территории Черезовских прудов, жители Советского района выбрали Лесопарк.

«Начинаем готовить проектную документацию сейчас, чтобы уже в начале 2025 года приступить к работам», — написал Артемов.

Напомним, голосование проходило с 15 марта по 30 апреля 2024 года.