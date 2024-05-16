В Рязани выбрали пространства для благоустройства в 2025 году
Реконструкция пройдет в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
В Рязани выбрали пространства для благоустройства в 2025 году. Об этом в четверг, 16 мая, сообщил мэр Виталий Артемов на своей странице ВКонтакте.
Реконструкция пройдет в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
В Железнодорожном районе рязанцы утвердили площадь Победы, в Московском — Парк Морской славы, в Октябрьском районе проголосовали за продолжение благоустройства территории Черезовских прудов, жители Советского района выбрали Лесопарк.
«Начинаем готовить проектную документацию сейчас, чтобы уже в начале 2025 года приступить к работам», — написал Артемов.
Напомним, голосование проходило с 15 марта по 30 апреля 2024 года.