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Для посетителей Лесопарка обустроят новую экопарковку
На месте незаконно установленных гаражей на проезде Речников планируют организовать современную экопарковку и оборудовать пешеходную тропу, ведущую к главному входу в Лесопарк.

На месте незаконно установленных гаражей на проезде Речников планируют организовать современную экопарковку и оборудовать пешеходную тропу, ведущую к главному входу в Лесопарк. Об этом сообщили в группе «Комплекс ЖКХ и энергетики Рязанской области» во «ВКонтакте».

Как указано в публикации, мест на существующей парковке недостаточно, в выходные и праздничные дни она перегружена.

«Проект с одной стороны позволит увеличить количество парковочных мест, с другой — привести в порядок зеленую зону. Его представят горожанам и, в случае поддержки с их стороны, он может быть реализован уже в 2026 году», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение приняли зампредседателя правительства Рязанской области Рустам Халиков и мэр города Виталий Артемов.

Кроме того, они обсудили благоустройство участка улицы Садовой от перекрестка с улицей Свободы до Лыбедского бульвара.

Фото: группа «Комплекс ЖКХ и энергетики Рязанской области» во «ВКонтакте»