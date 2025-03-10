Обвиняемого в убийстве охотника в Рязани снова отправили в СИЗО

Его взяли под стражу в зале суда.

Рязоблсуд удовлетворил жалобу прокуратуры об изменении меры пресечения и перевел обвиняемого в убийстве охотника экс-полицейского Виталия Цыплакова в СИЗО до 5 мая 2025 года. Об этом корреспондент РЗН. Инфо сообщила из зала заседания в понедельник, 10 марта.

Адвокат родственников убитого Сергея Пинтелина назвала решение Советского районного суда о переводе Виталия Цыплакова под домашний арест незаконным и необоснованным.

Прокурор отметила, что обвиняемый в убийстве, оставаясь на свободе, может угрожать потерпевшим, оказывать давление или скрываться от следствия. Она попросила перевести экс-полицейского в СИЗО до 5 мая 2025 года и взять его под стражу в зале суда.

Адвокат Цыплакова заявил, что его подзащитный не отрицает факт убийства, но утверждает, что это несчастный случай. Экс-полицейский стрелял на охоте в лося, но попал в человека.

Защита уточнила, что Цыплаков уже возместил семье Пинтелиных расходы на погребение в размере 93 тысяч 220 рублей и выплатил компенсацию в 100 тысяч рублей за причинение морального вреда. Адвокат передал судье документ о подтверждении перевода средств.

«Я виноват в этом трагическом случае. Это ошибка всей моей жизни. Я понимаю, что человека уже не вернуть. Никуда скрываться не собираюсь», — заявил Цыплаков.

Также он извинился перед семьей Сергея Пинтелина и попросил суд оставить меру пресечения без изменения.

Напомним, на прошлом заседании Советский районный суд изменил меру пресечения Виталию Цыплакову с СИЗО на домашний арест до 1 мая 2025 года.

Ранее обвиняемый в убийстве рязанца показал во время следственного эксперимента, как застрелил Сергея Пинтелина.

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