Обвиняемому в убийстве экс-сотруднику полиции изменили меру пресечения
Цыплаков останется под домашним арестом до 1 мая 2025 года включительно.
Советский районный суд изменил меру пресечения в отношении Виталия Цыплакова, которого обвиняют в убийстве рязанца Сергея Пинтелина во время охоты. Об этом говорится на сайте суда.
Сторона защиты потребовала для подсудимого домашний арест. Ходатайство удовлетворили в связи с завершающей стадией досудебного следствия. Цыплаков останется под домашним арестом до 1 мая 2025 года включительно.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Подробнее об убийстве Сергея Пинтелина в сюжете.