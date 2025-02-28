Обвиняемому в убийстве экс-сотруднику полиции изменили меру пресечения

Цыплаков останется под домашним арестом до 1 мая 2025 года включительно.

Советский районный суд изменил меру пресечения в отношении Виталия Цыплакова, которого обвиняют в убийстве рязанца Сергея Пинтелина во время охоты. Об этом говорится на сайте суда.

Сторона защиты потребовала для подсудимого домашний арест. Ходатайство удовлетворили в связи с завершающей стадией досудебного следствия. Цыплаков останется под домашним арестом до 1 мая 2025 года включительно.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Подробнее об убийстве Сергея Пинтелина в сюжете.