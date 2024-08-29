Подозреваемым в деле об убийстве рязанца на охоте продлили и изменили меры пресечения

Напомним, 24 февраля Сергей Пинтелин вместе со знакомым фермером Сергеем Петиным, 53-летним заместителем начальника уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталием Цыплаковым и шестью другими охотниками отправился в лес и был убит.

В Советском районном суде у экс-замначальника угрозыска Виталия Цыплакова и бывшего замначальника Михайловского межмуниципального отдела полиции Станислава Костина прошли заседания по мере пресечения в деле об убийстве рязанца Сергея Пинтелина на охоте. Информацию опубликовали на сайте суда.

Отмечается, что Цыплакову продлили содержание в СИЗО до 3 ноября.

Костину же изменили меру пресечения на домашний арест. По версии следствия Станислав Костин знал об убийстве Пинтелина. Он хотел помочь Цыплакову избежать наказание и помог спрятать труп. Но основания для применения самой строгой меры пресечения изменились, поэтому СК запросил у суда домашний арест для подозреваемого. Отмечается, что Костин проведет под арестом до 29 октября.

Постановления в законную силу не вступили.

Напомним, 24 февраля Сергей Пинтелин вместе со знакомым фермером Сергеем Петиным, 53-летним заместителем начальника уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталием Цыплаковым и шестью другими охотниками отправился в лес. Поздно ночью компания вернулась с охоты, но уже без Пинтелина. На вопросы матери пропавшего организатор поездки Сергей Петин отвечал, что мужчину высадили где-то по дороге.

Позже Виталий Цыплаков показал, как застрелил Сергея Пинтелина на следственном эксперименте. Тогда же он рассказал о самом процессе убийства, поделился, что тело Пинтелина увезли на санках и закопали.

В июле на заседании, где продлевали содержание в СИЗО защита подчеркивала, что нет доказательств, что именно пуля Цыплакова попала в убитого. Экс-замначальника уголовного розыска извинялся перед родственниками убитого, но те не поверили в искренность его слов.

Сергей Петин находится под домашним арестом.

Подробнее об исчезновении Сергея Пинтелина можно прочитать в сюжете.