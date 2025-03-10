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На Черезовских прудах обустроят площадку для выгула собак
Работы выполнят до 15 августа 2025 года.

В Рязани выделили еще 26 миллионов 489 тысяч на благоустройство Черезовских прудов. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, работы проведут по четной стороне улицы Новоселов. Около Черезовских прудов установят скамейки со спинкой, урны и дополнительное освещение.

Также подрядчик должен обустроить площадку для выгула собак. На территории для домашних питомцев установят дорожку из пеньков, искусственное препятствие, балансир, барьер, вертикальное кольцо, тумбу и горку. Около площадки подрядчик должен поставить урну для экскрементов.

Работы выполнят до 15 августа 2025 года.

Заказчиком выступило управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства горадминистрации.

Напомним, рязанцы пожаловались на сломанные скамейки в парке и возмутились состоянием дороги возле прудов.