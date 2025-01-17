Рязанцы возмутились состоянием дороги возле Черезовских прудов

По словам сетных жителей, тротуары улицы Новоселов затоплены, машины обливают пешеходов грязью.

Рязанцы возмутились состоянием дороги возле Черезовских прудов. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

По словам местных жителей, тротуары улицы Новоселов затоплены, машины обливают пешеходов грязью.

«Рядом парк, родители с детьми гуляют, и должны топтаться по грязи. Почему администрация не контролирует работу служб, которая доводит до критического состояния дороги», — написал автор поста.