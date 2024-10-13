Рязанцы пожаловались на сломанные скамейки в парке у пруда «Серой Шейки»

«Кто сможет остановить эпидемию вандализма в Рязани? Не все жители хотят видеть город красивым и уютным», — написали в жители.

Рязанцы пожаловались на сломанные скамейки в парке у пруда «Серой Шейки». Пост этом появился в Telegram-канале «Рязань» в воскресенье, 13 октября.

«Кто сможет остановить эпидемию вандализма в Рязани? Не все жители хотят видеть город красивым и уютным», — написали в посте.

Напомним, на Черезовских прудах в Рязани появилась скульптура «Уточки». Помимо арт-объекта, в «подарок» пруду «Серая шейка» привезли нового обитателя — утку.