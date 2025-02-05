Reuters: упавший азербайджанский самолет был сбит российской системой ПВО «Панцирь-С»

При крушении Embraer E190 «Азербайджанских авиалиний» около аэропорта Актау 25 декабря погибли 38 человек.

Потерпевший крушение азербайджанский самолет был сбит российской системой ПВО «Панцирь-С». Об этом сообщает издание Reuters.

По данным источника издания, при крушении Embraer E190 «Азербайджанских авиалиний» около аэропорта Актау 25 декабря погибли 38 человек. Отмечается, что в предварительном отчете Минтранса Казахстана говорится о том, что в небе над Чечней борт был поврежден «внешними объектами, проникшими в компоненты ВС». Издание утверждает, что причиной данного воздействия стала работа ПВО.

«Азербайджанская сторона располагает фрагментом ракеты „Панцирь-С“, который был извлечен из самолета и идентифицирован международной экспертизой», — сказал источник журналистов.

Ранее Путин извинился перед президентом Азербайджана за инцидент с падением самолета в Актау.