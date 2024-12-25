В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный

На борту находилось более 60 россиян.

В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Трагедия произошла 25 декабря. По данным канала, потерпевший крушение самолет мог сменить курс из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню. По предварительным данным, Грозный был атакован несколькими БПЛА, в результате чего в аэропорту города был объявлен план «Ковер».

В упавшем самолете находились 105 пассажиров и 5 членов экипажа. Среди них, предварительно, более 60 россиян. Есть выжившие.

Аварийная посадка самолета в Актау была объявлена в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления.

«Известия» сообщают, что после крушения самолета 18 человек доставлены в больницу, из них 1 ребенок.