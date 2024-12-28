Путин извинился перед президентом Азербайджана за инцидент с падением самолета в Актау
Он также сообщил, что разбившийся самолет неоднократно пытался зайти на посадку в Грозном. Но в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, и российские средства ПВО отражали эти нападения.
Путин извинился перед президентом Азербайджана за инцидент с падением самолета. Об этом сообщает РИА Новости.
Владимир Путин созвонился с Алиевым и принес извинения из-за того, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».
Разговор произошел по инициативе РФ. Путин выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших.
Он также сообщил, что разбившийся самолет неоднократно пытался зайти на посадку в Грозном. Но в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, и российские средства ПВО отражали эти нападения.
Напомним, трагедия произошла 25 декабря. На борту разбившегося самолета находились 16 россиян.