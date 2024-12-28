Путин извинился перед президентом Азербайджана за инцидент с падением самолета в Актау

Он также сообщил, что разбившийся самолет неоднократно пытался зайти на посадку в Грозном. Но в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, и российские средства ПВО отражали эти нападения.