В России приняли закон о борьбе с «наливайками»

Документ подписал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал документ, расширяющий полномочия регионов по борьбе с так называемыми «наливайками». Информация опубликована на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон предоставил регионам право вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. В частности, регионы могут постановить, что продавать слабоалкогольные напитки (пиво, сидр, пуаре, медовуху) из объектов общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты.

Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше субъекты РФ имели право ограничивать продажу только крепкого алкоголя.