В Рязани хотят увеличить количество троллейбусов с валидаторами

По данным мэрии, в Рязани 15 троллейбусов оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Валидаторы установлены на поручнях около всех трех дверей. Отмечается, что в основном они работают на маршруте № 1, но встречаются и на других.

МУП «УРТ» планирует увеличить число троллейбусов с валидаторами. Об этом 20 января сообщила пресс-служба горадминистрации.

По данным мэрии, в Рязани 15 троллейбусов оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Валидаторы установлены на поручнях около всех трех дверей транспорта. Отмечается, что в основном они работают на маршруте № 1, но встречаются и на других.

В горадминистрации напомнили, что все валидаторы работают так же как и терминалы у водителя или кондуктора: к оплате принимаются банковские, транспортные и льготные карты, электронные кошельки и телефоны с функцией NFC.

«Оплата бесконтактная, карту достаточно поднести к экрану. Нажимать на экран или плотно прижимать к нему карту не требуется. Информация об оплате отображается на экране: если успешно, то появляется зеленая стрелка, если оплата не прошла, то — красный крестик. Скоро добавится и звуковой сигнал, подтверждающий оплату», — говорится в сообщении.

Как уточнили в публикации, валидаторы настроены так, чтобы исключить возможность случайного многократного считывания карты.

«Так, по льготным картам происходит оплата строго за одну поездку. В течение 99 минут после этого в салоне этого троллейбуса списания не произойдет, даже если карту приложить к терминалу около другой двери. В любом другом троллейбусе оплата произойдет как обычно. Это же правило действует и для терминалов, установленных у водителей и кондукторов», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что банковской картой возможно оплатить проезд за нескольких человек, прикладывая ее к терминалу с интервалом около 10 секунд. Оплата без интервала невозможна.

По карте с функцией электронного кошелька также возможна оплата за нескольких человек. При этом «пересадочный» тариф со скидкой не включается, потому что оплата будет происходить в одном троллейбусе.

Ранее рязанцы рассказали о проблеме с оплатой проезда в троллейбусах через валидаторы.