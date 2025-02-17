Собаку, напавшую на рязанку в Песочне, поместят в приют

Директор отметила, что хозяйка животного возместила ущерб женщине, которую собака покусала за локоть.

Собаку, напавшую на рязанку на улице Тимакова во дворе дома № 30, переместят в приют. Об этом РЗН. Инфо сообщила директор службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева.

Директор отметила, что хозяйка животного возместила ущерб женщине, которую собака покусала за локоть.

В ближайшее время собаку поместят в приют и уберут из двора, рассказала Селезнева. Об этом служба договаривалась с хозяйкой собаки.

Напомним, животное забирали в приют еще в 2023 году по агрессии. Через некоторое время жительница двора на улице Тимакова забрала его к себе. Документально собака была домашней, но жила во дворе на улице.