В службе по контролю за безнадзорными животными рассказали о нападении собаки на рязанку

Отмечается, что работники службы установили, какое животное укусило женщину.

В службе по контролю за безнадзорными животными рассказали о нападении собаки на рязанку. Комментарий дали редакции РЗН.Инфо.

Отмечается, что работники службы установили, какое животное укусило женщину.

Его забрали в приют еще в 2023 году по агрессии. Через некоторое время за ним приехала жительница. Документально собака в настоящее время является домашней, но живет во дворе на улице.

«Мы сейчас ведем переговоры с хозяйкой собаки, для того, чтобы забрать его к себе», — сообщила директор службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева.

Местные жители разделились на два лагеря: кто-то называет собаку агрессивной, а кто-то считает, что она польностью безобидная.