Рязанка сообщила о нападении уличной собаки на улице Тимакова

Женщина обращалась в травмпункт. Справка есть в распоряжении РЗН. инфо. Согласно документу, рязанка получила рану в области левого локтя.

Рязанка сообщила о нападении уличной собаки на улице Тимакова. Об этом она рассказала журналисту РЗН. инфо.

Инцидент произошел в субботу, 15 февраля, примерно в 19:00. По словам женщины, во дворе дома № 30 на улице Тимакова на нее напала большая собака и укусила за руку.

Женщина обращалась в травмпункт ГБУ РО «ГКБ № 11». Справка есть в распоряжении РЗН. инфо. Согласно документу, рязанка получила рану в области левого локтя.