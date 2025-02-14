Прокуратура обжаловала приговор осужденного за убийство рязанского пристава

Апелляцию подали 13 февраля.

Прокуратура обжаловала приговор осужденного за убийство рязанского пристава Сергея Ананикяна. Соответствующая информация появилась в карточке дела на сайте суда.

Апелляцию подали 13 февраля.

Напомним, Ананикяна признали виновным в двух тяжких преступлениях. Его приговорили к 12,5 годам лишения свободы строгого режима. Адвокат подсудимого высказался, что считает решение «несправедливым, но не суровым».

В последнем слове Сергей Ананикян заявил, что часть вины лежит на убитом Калужском, который «спровоцировал случайную трагедию».

Трагедия произошла в ноябре 2023 года в Недостоеве. Там несколькими выстрелами из автомата убили начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского.

Все новости об обстоятельствах убийства можно прочитать в сюжете.