Обвиняемый в убийстве рязанского пристава выступил в суде с последним словом

«У меня не выдержали нервы. Я не пытаюсь оправдываться, лишь излагаю фактические обстоятельства», — заявил подсудимый.

На заседании Сергей Ананикян, обвиняемый в убийстве рязанского пристава Сергея Калужского, выступил с последним словом перед приговором. В Московском районном суде в четверг, 23 января, побывала корреспондент РЗН. Инфо .

Сергей Ананикян уточнил, что часть вины лежит на потерпевшем, «который своими действиями спровоцировал случайную трагедию».

«У меня не выдержали нервы. Я не пытаюсь оправдываться, лишь излагаю фактические обстоятельства», — заявил подсудимый.

Ананикян отметил, что для него в приоритете были честь семьи, забота о близких и защита от аморальных действий.

«Надеюсь, мужская половина нашего общества поддержит в выборе таких приоритетов, а женская половина хорошенько подумает и одобрит», — заявил Ананикян.

Также он принес извинения потерпевшей стороне и выразил надежду, что суд вынесет справедливое решение.

Приговор озвучат в среду, 29 января.

Напомним, на прошлом заседании прокурор потребовала признать Сергея Ананикяна виновным в умышленном причинении смерти и незаконном обращении с оружием, а также запросила 13 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее адвокаты подсудимого настаивали, что убийство пристава Сергея Калужского произошло случайно из-за технических особенностей автомата Калашникова. Также сторона защиты заявила, что дело могли не раскрыть, если бы обвиняемый не сдался добровольно 4 ноября 2023 года.

Все новости об обстоятельствах убийства можно прочитать в сюжете.