Стали известны новые подробности убийства рязанского пристава в Недостоеве

На заседании допросили соседа убитого.

В четверг, 14 ноября, в Московском районном суде озвучили новые подробности убийства рязанского пристава Сергея Калужского в Недостоеве. Об этом сообщил корреспондент РЗН. Инфо из зала суда.

На заседании допросили соседа убитого — Алексея Градова. Он рассказал, что первым обнаружил тело Калужского. Градов увидел у лежащего на земле мужчины рваную рану на голове, пытался найти пульс. Тот слабо прощупывался на левой руке. После рязанец вызвал медиков и полицию.

Жена убитого Елена Калужская рассказала суду, что в вечер преступления соседи позвонили в квартиру на домофон, попросили выйти. Уже на улице сотрудники полиции сообщили ей о смерти мужа.

«Сергей был светлым, добрым и открытым. Лучший человек, которого я знала. О работе предпочитал не говорить. О каких-то нерабочих отношениях с коллегами я не знала», — отметила потерпевшая.

Также огласили свидетельские показания общей коллеги Калужского и бывшей жены Сергея Ананикяна — те работали вместе. Свидетельница рассказала, что подсудимый следил за экс-супругой и пытался контролировать ее перемещения, несмотря на развод.

Автомат Калашникова, из которого Ананикян стрелял в убитого, нашел рязанец. Его показания также огласили на судебном заседании. Мужчина возвращался домой, проходя мимо мусорки в Недостоеве, он увидел на земле оружие. Сначала рязанец подумал, что это игрушечный автомат, но при проверке случайно выстрелил из него. Свидетель вызвал сотрудников полиции, связав находку с недавним убийством, но как оружие попало туда не знает.

Подсудимый извинился перед женой Калужского за свои «неосторожные действия, которые принесли нашим семьям так много проблем».

Сергей Ананикян заявил журналистам, что случившееся было не убийством, а «так, по неосторожности». На вопросы о том, где подсудимый нашел оружие, ответил, что этого уже не помнит.

«Чувствую себя идеально. Живу ради своих детей, скучаю по ним», — заявил Ананикян.

Жена убитого попросила суд признать свою дочь потерпевшей, а также возместить девочке моральный ущерб. Кроме того, мать Калужского попросила признать ее потерпевшей и возместить моральный вред.

Представитель гособвинения против приобщения гражданского иска о возмещении морального вреда не возразила. Подсудимый также не был против признания дочери и матери убитого потерпевшей и исков.

Следующее заседание назначили 21 ноября.

Напомним, в ноябре 2023 года в Недостоеве несколькими выстрелами убили начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского.

Местные жители рассказали корреспонденту РЗН. Инфо, что слышали громкие хлопки, а потом видели убегающего мужчину. Рязанцы видели, что у преступника в руках был автомат, он скрывался с места преступления в маске.

Спустя несколько дней рязанские оперативники арестовали подозреваемого. Им оказался 44-летний Сергей Ананикян. Он рассказал следствию, что нашел автомат Калашникова в лесу, но не готовился к преступлению. После выстрелов Ананикян выкинул оружие. Позднее следователи нашли его. Мужчина рассказал, что мотивом убийства стала ревность.

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