Убийце рязанского пристава вынесли приговор

Сергея Ананикяна, обвиняемого в убийстве рязанского пристава Сергея Калужского, приговорили к 12 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и 1 году ограничения свободы.

Сергея Ананикяна, обвиняемого в убийстве рязанского пристава Сергея Калужского, приговорили к 12 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и 1 году ограничения свободы. Об этом сообщили на заседании в Московском районном суде в среду, 29 января.

Перед началом заседания подсудимый пообщался со своими адвокатами.

Согласно решению суда, Ананикян должен выплатить 3,5 миллиона рублей за причинение морального вреда семье пристава Калужского.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток.

«Я бы не назвал решение суровым, но назвал бы его несправедливым. Справедливым было бы лишение на 9 лет», — заявил адвокат Сергей Кочетков.

Также он сообщил, что подсудимый может отправиться на СВО.

Защита Ананикяна пока не сообщила, будет ли подана апелляционная жалоба на решение суда.

Прокурор заявила, что подсудимый совершил два тяжких преступления на почве ревности. По ее словам, приговор справедливый и обоснованный.

Отметим, что в ходе расследования принимало активное участие УФСБ по Рязанской области.

Семья Калужского после заседания быстро удалилась из здания суда.

Напомним, на прошлом заседании Сергей Ананикян выступил в суде с последним словом. Он заявил, что часть вины лежит на потерпевшем, который «спровоцировал случайную трагедию». Обвиняемый в убийстве рязанского пристава попросил суд принять справедливое решение.

Ранее прокурор потребовала признать Сергея Ананикяна виновным и запросила для него 13 лет в исправительной колонии строгого режима.

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