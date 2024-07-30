Родители учеников гимназии № 2 заявили, что сдача школы перенесена на 2025 год

Как отметили рязанцы, официального документа пока нет, но подрядчик уже заявил им, что срок сдачи школы переносится на начало 2025 года.

Родители учеников гимназии № 2 сообщили редакции РЗН. инфо, что сдача здания школы на улице Соборной перенесена на 2025 год.

Как отметили рязанцы, официального документа пока нет, но подрядчик уже заявил им, что срок сдачи школы переносится на начало 2025 года.

«Сейчас у них сложности с вентиляцией, так как нет оборудования. Заранее не заказали. В спортивном зале пробили систему отопления после того, как уложили паркет. С электрикой тоже все не слава богу. Только начали рыть канализацию. Работу делают, потом переделывают. Две недели укладывали плитку на полах. Приехал главный архитектор и сказал, что все не так. Теперь будут переделывать», — рассказали родители.

Напомним, уже два года сроки завершения работ в гимназии № 2 переносят. Позже Малков заявил, что реставрацию завершат к сентябрю. Однако инспекция по охране памятников не смогла назвать точных сроков завершения ремонта в гимназии № 2.