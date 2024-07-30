Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
19°
Срд, 31
21°
Чтв, 01
24°
ЦБ USD 86.56 1 30/07
ЦБ EUR 94.14 0.88 30/07
Нал. USD 86.71 / 87.50 30/07 16:55
Нал. EUR 95.05 / 95.85 30/07 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Чери Регион 62: Ваш идеальный...
Chery снова удивляет автолюбителей, представляя обновле...
Вчера 17:05
860
Жителям Заокского на слушаниях по новому плану земель предоставили док...
Сельчане высказались против нового проекта землеустройс...
Вчера 16:14
979
Livan S6 Pro — это автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн...
С первого взгляда на этот седан становится понятно, что...
26 июля 10:28
2 690
Рязанский следователь Шумов о хитроумных преступниках, малой родине и ...
В преддверии профессионального праздника — Дня сотрудни...
25 июля 13:16
8 180
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Родители учеников гимназии № 2 заявили, что сдача школы перенесена на 2025 год
Как отметили рязанцы, официального документа пока нет, но подрядчик уже заявил им, что срок сдачи школы переносится на начало 2025 года.

Родители учеников гимназии № 2 сообщили редакции РЗН. инфо, что сдача здания школы на улице Соборной перенесена на 2025 год.

Как отметили рязанцы, официального документа пока нет, но подрядчик уже заявил им, что срок сдачи школы переносится на начало 2025 года.

«Сейчас у них сложности с вентиляцией, так как нет оборудования. Заранее не заказали. В спортивном зале пробили систему отопления после того, как уложили паркет. С электрикой тоже все не слава богу. Только начали рыть канализацию. Работу делают, потом переделывают. Две недели укладывали плитку на полах. Приехал главный архитектор и сказал, что все не так. Теперь будут переделывать», — рассказали родители.

Напомним, уже два года сроки завершения работ в гимназии № 2 переносят. Позже Малков заявил, что реставрацию завершат к сентябрю. Однако инспекция по охране памятников не смогла назвать точных сроков завершения ремонта в гимназии № 2.