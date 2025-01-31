Главного редактора рязанского издания «Вид сбоку» отправили в СИЗО
Константин Смирнов не признал свою вину.
Главного редактора и учредителя рязанского издания отправили в СИЗО. Об этом сообщает «Вид сбоку».
Константина Смирнова обвиняют в вымогательстве.
«Вину он не признал. От показаний на данном этапе следствия отказался», — говорится в сообщении.
Также издание объявило о приостановке работы в качестве полноценного медиа. Отмечается, что «отдельные обновления могут появляться».
Ранее стало известно о задержании Константина Смирнова.