Главного редактора рязанского издания «Вид сбоку» отправили в СИЗО

Константин Смирнов не признал свою вину.

Главного редактора и учредителя рязанского издания отправили в СИЗО. Об этом сообщает «Вид сбоку».

Константина Смирнова обвиняют в вымогательстве.

«Вину он не признал. От показаний на данном этапе следствия отказался», — говорится в сообщении.

Также издание объявило о приостановке работы в качестве полноценного медиа. Отмечается, что «отдельные обновления могут появляться».

Ранее стало известно о задержании Константина Смирнова.