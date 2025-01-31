Наталью Смольянинову отправили под домашний арест на два месяца

Обвиняемая останется под домашним арестом до 30 марта 2025 года включительно.

Наталью Смольянинову отправили под домашний арест на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда Рязани.

Бывшую журналистку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ.

«По версии следствия, Смирнов К.М., являющийся учредителем ООО „А.Б.В.“ и владельцем сетевого издания „Вид сбоку“, и Смольянинова Н.С., действуя группой лиц по предварительному сговору, вымогали денежные средства в крупном размере у исполняющего обязанности генерального директора специализированной некоммерческой организации „Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области“ под угрозой распространения через сетевое издание „Вид сбоку“ позорящих его сведений, которые подрывают его деловую репутацию, умаляющие его честь, достоинство и доброе имя», — говорится в сообщении суда.

Обвиняемая останется под домашним арестом до 30 марта 2025 года включительно.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Рязанский областной суд.

Ранее главного редактора сетевого издания «Вид сбоку», члена совета депутатов одного из районов Рязанской области, Константина Смирнова также задержали по делу о вымогательстве.

Также задержан руководитель рязанской «Новой газеты» Алексей Фролов