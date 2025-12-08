Вступили в силу поправки о штрафах за неисполнение решений рязанского оперштаба
Поправки в закон «Об административных нарушениях» о штрафах за неисполнение решений губернатора или оперативного штаба в Рязанской области вступили в силу. Документ опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости» 8 декабря. Согласно новой редакции закона, неисполнение решений губернатора влечет административную ответственность.
Напомним, согласно новой редакции закона, неисполнение решений губернатора влечет административную ответственность:
- для граждан — штраф от трех до пяти тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
- для юридических лиц — от 750 тысяч до миллиона рублей.
При повторном нарушении размер штрафа удвоится. Речь идет, например, о неисполнении решения на запрет публикации об атаке беспилотников в регионе.