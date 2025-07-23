В Рязанской области ввели запрет на публикации об атаке беспилотников

За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, максимальный размер — до 500 тысяч рублей.

В Рязанской области ввели запрет на публикации об атаке беспилотников. Об этом сообщает оперштаб региона.

Под ограничение попала информация в СМИ и Интернете, в том числе фото- и видео:

об использовании и последствиях применения БПЛА, позволяющей идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета, место атаки и факт поражения объектов;

о применении и последствиях применения средств противодействия БПЛА, в том числе ПВО и РЭБ;

о местах расположения сил и средств Минобороны РФ, систем ПВО и РЭБ, военных комиссариатов и других объектов военного назначения, а также критически важных объектов в регионе.

Запрет не распространяется на работу уполномоченных органов власти, а также на размещение официальной информации:

в СМИ, учредителями которых выступают исполнительные органы и органы местного самоуправления региона, включая аккаунты в соцсетях и мессенджерах;

на официальных сайтах и официальных страницах в социальных сетях и мессенджерах государственных органов и органов местного самоуправления, их подведомственных организаций, руководителей государственных органов и органов местного самоуправления.

За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, максимальный размер — до 500 тысяч рублей.