В Рязанской области ввели запрет на публикации об атаке беспилотников
За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, максимальный размер — до 500 тысяч рублей.
В Рязанской области ввели запрет на публикации об атаке беспилотников. Об этом сообщает оперштаб региона.
Под ограничение попала информация в СМИ и Интернете, в том числе фото- и видео:
- об использовании и последствиях применения БПЛА, позволяющей идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета, место атаки и факт поражения объектов;
- о применении и последствиях применения средств противодействия БПЛА, в том числе ПВО и РЭБ;
- о местах расположения сил и средств Минобороны РФ, систем ПВО и РЭБ, военных комиссариатов и других объектов военного назначения, а также критически важных объектов в регионе.
Запрет не распространяется на работу уполномоченных органов власти, а также на размещение официальной информации:
- в СМИ, учредителями которых выступают исполнительные органы и органы местного самоуправления региона, включая аккаунты в соцсетях и мессенджерах;
- на официальных сайтах и официальных страницах в социальных сетях и мессенджерах государственных органов и органов местного самоуправления, их подведомственных организаций, руководителей государственных органов и органов местного самоуправления.
За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, максимальный размер — до 500 тысяч рублей.