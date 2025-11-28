В Рязанской области увеличили штрафы за неисполнение решений губернатора

За неисполнение решений губернатора или оперштаба рязанцам придётся заплатить от 3 до 5 тыс. рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 750 тыс. до 1 млн. Также устанавливаются двукратные размеры штрафов за повторное нарушение.