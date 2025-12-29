Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
-4°
Втр, 30
-7°
Срд, 31
-10°
ЦБ USD 77.45 -0.24 30/12
ЦБ EUR 91.48 0.27 30/12
Нал. USD 79.00 / 78.50 29/12 18:20
Нал. EUR 92.50 / 93.98 29/12 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
5 часов назад
1 187
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
669
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
867
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 445
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Павел Малков рассказал о судьбе Торговых рядов на улице Кольцова в Рязани
В интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» губернатор заявил, что объект будет продан. «Государство не самый эффективный собственник в этом случае. Это торговый объект, который может лучше работать и развиваться при передаче его частному бизнесу. Корпус торговых рядов, расположенный на улице Краснорядской, ранее уже передан бизнесу и был буквально восстановлен из руин. Сейчас он украшает наш город и прекрасно работает. Корпус по улице Кольцова находится в федеральной собственности, и выглядит он, мягко говоря, уставшим, — сказал Малков.

Павел Малков рассказал о судьбе Торговых рядов на улице Кольцова в Рязани. В интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» губернатор заявил, что объект будет продан.

«Государство не самый эффективный собственник в этом случае. Это торговый объект, который может лучше работать и развиваться при передаче его частному бизнесу.

Корпус торговых рядов, расположенный на улице Краснорядской, ранее уже передан бизнесу и был буквально восстановлен из руин. Сейчас он украшает наш город и прекрасно работает. Корпус по улице Кольцова находится в федеральной собственности, и выглядит он, мягко говоря, уставшим. Нужна реконструкция, но вряд ли на эти цели будут выделены бюджетные средства, потому что есть другие более важные приоритеты.

Чтобы привести здание в порядок, на федеральном уровне принято решение реализовать этот корпус на аукционе, при этом сразу установить для будущего собственника жёсткие обязательства по быстрому восстановлению здания. Что разместится внутри — решит новый собственник. Возможно, он оставит всех арендаторов или их часть. Это будет разговор хозяйствующих субъектов. И точно знаю, что до Нового года решения о расторжении договоров аренды не будут приниматься. Важно, что в конечном итоге Торговые ряды будут восстановлены. И два корпуса вместе станут еще одним украшением нашего города», — заявил политик.

Интервью целиком читайте в спецпроекте «Итоги года 2025».

Напомним, субарендаторов помещений в Торговых рядах на улице Кольцова, дом № 1 обязали покинуть их до новогодних праздников .

Позже региональное минимущество ответило на их опасения, заверив, что до конца 2025 года здание они не покинут. Задние намерены выставить на аукцион во втором квартале 2026 года.