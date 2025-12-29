Павел Малков рассказал о судьбе Торговых рядов на улице Кольцова в Рязани

В интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» губернатор заявил, что объект будет продан. «Государство не самый эффективный собственник в этом случае. Это торговый объект, который может лучше работать и развиваться при передаче его частному бизнесу. Корпус торговых рядов, расположенный на улице Краснорядской, ранее уже передан бизнесу и был буквально восстановлен из руин. Сейчас он украшает наш город и прекрасно работает. Корпус по улице Кольцова находится в федеральной собственности, и выглядит он, мягко говоря, уставшим, — сказал Малков.

Корпус торговых рядов, расположенный на улице Краснорядской, ранее уже передан бизнесу и был буквально восстановлен из руин. Сейчас он украшает наш город и прекрасно работает. Корпус по улице Кольцова находится в федеральной собственности, и выглядит он, мягко говоря, уставшим. Нужна реконструкция, но вряд ли на эти цели будут выделены бюджетные средства, потому что есть другие более важные приоритеты.

Чтобы привести здание в порядок, на федеральном уровне принято решение реализовать этот корпус на аукционе, при этом сразу установить для будущего собственника жёсткие обязательства по быстрому восстановлению здания. Что разместится внутри — решит новый собственник. Возможно, он оставит всех арендаторов или их часть. Это будет разговор хозяйствующих субъектов. И точно знаю, что до Нового года решения о расторжении договоров аренды не будут приниматься. Важно, что в конечном итоге Торговые ряды будут восстановлены. И два корпуса вместе станут еще одним украшением нашего города», — заявил политик.

Интервью целиком читайте в спецпроекте «Итоги года 2025».

Напомним, субарендаторов помещений в Торговых рядах на улице Кольцова, дом № 1 обязали покинуть их до новогодних праздников .

Позже региональное минимущество ответило на их опасения, заверив, что до конца 2025 года здание они не покинут. Задние намерены выставить на аукцион во втором квартале 2026 года.